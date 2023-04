La probabile formazione della Cremonese: Ballardini si gioca la carta Okereke insieme a Dessers. Benassi soltanto a gara in corso?

Calcio d’inizio alle ore 21:00 per Fiorentina-Cremonese, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Davide Ballardini proverà a ribaltare lo 0-2 dell’andata con Sarr in porta, Sernicola, Ferrari, Lochoshvili e Quagliata in difesa. Indisponibilità per Chiriches e squalifica per Aiwu. A centrocampo non si dovrebbe vedere l’ex di turno Benassi, bensì Meité, Castagnetti e Pickel. Alle spalle di Dessers, dovrebbero poi agire Galdames e Okereke, vista l’indisponibilità di Tsadjout. Di seguito il probabile undici di mister Ballardini:

CREMONESE (4-3-2-1): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Quagliata; Meité, Castagnetti, Pickel; Galdames; Okereke, Dessers. All: Ballardini.