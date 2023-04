La probabile formazione della Cremonese: qualche assente di troppo per Ballardini. Scalpita un ex viola

Contro la Fiorentina, la Cremonese ha un’ottima occasione per dare un risvolto completamente diverso a una stagione complicata, passata nei bassifondi della Serie A. La semifinale d’andata di Coppa Italia, oggi alle ore 21, rappresenta un appuntamento storico per i grigiorossi.

Mister Ballardini si affida al suo 3-5-2 e punta su Carnesecchi per difendere i pali. In difesa c’è il trio Aiwu, Bianchetti e Johan Vasquez; ancora problemi per Chiriches e Alex Ferrari, che sono stati esclusi dai convocati. Sulle fasce gli inamovibili Sernicola e Valeri, mentre a centrocampo favoriti su tutti Meïté, Pickel e l’ex viola Marco Benassi. Davanti, insieme a Tsadjout, scalpita Dessers; da tenere d’occhio l’arma Ciofani, a quota 6 gol stagionali, probabilmente a partita in corso. Okereke non sarà della partita a causa di un dolore muscolare.

La PROBABILE FORMAZIONE della Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meïté, Pickel, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers/Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini.