La probabile formazione della Cremonese: quanti acquisti dal primo minuto! Davanti un bomber da… Conference League

La Cremonese si prepara al nuovo esordio in Serie A contro la Fiorentina dopo 26 anni da l’ultima volta nella massima serie. Per farlo, la società ha investito molto sul mercato, portando alla corte di Alvini diversi profili che faranno parte dell’undici titolare. Tra questi Radu, portiere arrivato dall’Inter, oppure Escalante dalla Lazio. Il profilo da tenere maggiormente sott’occhio rimane Dessers, attaccante ex Feyenoord acquistato da poco, capocannoniere della scorsa Conference League.

La probabile formazione della Cremonese (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Escalante, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke