La probabile formazione della Fiorentina: Ballottaggio aperto in difesa. In attacco torna Callejon dal primo minuto e con lui può esserci anche Saponara

La Fiorentina si presenta in casa dell’Udinese con tre assenze sicure, ovvero gli infortunati Venuti, Castrovilli e lo squalificato Gonzalez squalificato. Non mancano pertanto i dubbi di formazione per il tecnico Vincenzo Italiano a partire dalla difesa, dove Martinez Quarta si contende una maglia con Igor e Nastasic per comporre la coppia centrale con Milenkovic. Sulle corsie laterali ci saranno Biraghi e Odriozola.

A centrocampo scalpitano Bonaventura, Torreira, e Duncan favorito su Amrabat e Pulgar non al meglio dopo il recente infortunio. In attacco pronto a tornare Callejon a destra dal primo minuto, con Vlahovic al centro e uno tra Sottil e Saponara a sinistra con quest’ultimo in leggero vantaggio.