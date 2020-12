La probabile formazione della Fiorentina: Barreca favorito su Biraghi, a destra si rivede Caceres. In attacco tornano Ribery e Callejon con Vlahovic

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo in una delicatissima partita in ottica salvezza. Vediamo dunque quali potrebbero essere le scelte di Prandelli, a partire dalla difesa.

Davanti a Dragowski dovrebbe rivedersi Caceres a destra, con Milenkovic e Pezzella confermati al centro della difesa. A sinistra troverà spazio Barreca, date le condizioni non ottimali di Biraghi che era uscito malconcio dal campo contro l’Atalanta.

A centrocampo Prandelli recupera Duncan, ma per lui non ci sarà spazio dal primo minuto. A centrocampo giocheranno infatti Amrabat e Castrovilli, che ritrova dunque il posto da titolare.

Tra Pulgar e Bonaventura dovrebbe spuntarla l’ex Milan, che agirà da trequartista. Ai suoi lati Callejon e Ribery, a supporto della prima punta che sarà ancora Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Amrabat, Castrovilli; Callejon, Bonaventura, Ribery; Vlahovic. All. Cesare Prandelli