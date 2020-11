La probabile formazione della Fiorentina: Barreca scalza Biraghi, fiducia a Borja Valero. Saponara dietro alla coppia Cutrone-Kouame

Alle 17.30 la Fiorentina scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese, per il terzo turno di Coppa Italia.

Prandelli dovrà fare a meno di vari giocatori, su tutti Callejon, Ribery e Bonaventura. Formazione dunque parzialmente rimaneggiata rispetto alla gara col Benevento.

In porta ci sarà Terracciano, ormai designato portiere di coppa. Davanti a lui una linea a quattro dove si rivedrà Lirola a destra, con Milenkovic e Pezzella centrali e Barreca a sinistra.

A centrocampo potrebbe partire titolare Borja Valero in cabina di regia, con Duncan e Castrovilli ai sui lati. In assenza di veri e propri esterni, agirà Saponara come trequartista dietro le due punte Cutrone e Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-1-2): Terracciano, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Barreca, Borja Valero, Duncan, Castrovilli, Saponara, Cutrone, Kouame. All. Cesare Prandelli