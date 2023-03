La probabile formazione della Fiorentina: cambio della guardia tra i pali, ma ci sono diversi dubbi per Italiano. Davanti Cabral con…

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina in campionato contro la Cremonese, per la partita valida per la 26esima giornata di Serie A. Diversi dubbi per Italiano, che non avrà a disposizione Pietro Terracciano, alle prese con un attacco febbrile. In porta ci sarà dunque Sirigu, difesa formata da Venuti, Milenkovic, Quarta e Biraghi. Possibile riposo dunque sia per Dodo che per Igor, in vista anche della partita di giovedì in Conference League. A centrocampo c’è il solito Amrabat, con la possibile fiducia a Barak e uno tra Mandragora e Bonaventura nell’altro posto disponibile. Davanti torna Cabral, affiancato probabilmente da Saponara e Ikoné. Davanti occhio alle sorprese, però, con Sottil e Kouame pronti a riprendersi una maglia da titolari.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Sirigu; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora/Bonaventura; Ikoné, Cabral, Saponara.