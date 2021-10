La probabile formazione della Fiorentina: C’è Milenkovic, Vlahovic non si tocca. Ballottaggio a tre in mediana

Dopo due settimane di sosta per gli impegni delle Nazionali, la Fiorentina torna finalmente in campo. La squadra di Italiano sarà di scena questa sera al Penzo di Venezia, per il posticipo del Monday Night dell’ottava giornata di Serie A.

Pochi i dubbi di formazione per il tecnico viola: tra i pali ci sarà Terracciano, che prenderà il posto dell’infortunato Dragowski per le prossime partite. In difesa Odriozola e Biraghi sulle due fasce, con Milenkovic – che ha recuperato dal problema fisico accusato in Nazionale – e uno tra Igor (favorito) e Nastasic.

Ballottaggio a tre in mediana tra Amrabat, Pulgar e Torreira, mentre le due mezzali saranno Bonaventura e Duncan. In attacco Italiano conferma Vlahovic, sugli esterni spazio a Gonzalez sulla sinistra e a uno tra Callejon (favorito) e Sottil sulla destra.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat/Pulgar/Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.