La probabile formazione della Fiorentina: Cutrone e Igor in rampa di lancio, Badelj prova a scalzare Pulgar

La Fiorentina torna in Friuli nel giro di poco più di una settimana per recuperare la gara contro l’Udinese in seguito al rinvio di sabato scorso. Le intenzioni del tecnico viola Beppe Iachini restano quelle di schierare un 3-5-2 con alcune novità. In porta ci sarà come sempre Dragowski, a far muro davanti a lui la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo sulle corsie esterne agiranno Lirola a destra e Igor a sinistra al posto dello squalificato Dalbert. Nel mezzo, insieme a Duncan e Castrovilli potrebbe esserci Badelj e non Pulgar. In attacco va verso una maglia dal primo minuto Cutrone al posto di Vlahovic per comporre il duo offensivo con Chiesa.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Igor; Chiesa, Cutrone.