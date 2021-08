La probabile formazione della Fiorentina: Igor in vantaggio su Quarta, Castrovilli verso un posto da titolare. Davanti c’è Callejon con Vlahovic e Gonzalez

Alle 20.45 la Fiorentina farà il suo esordio in campionato, nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Con Pezzella ormai lontano da Firenze, Italiano proporrà una coppia difensiva composta da Milenkovic e Igor, con quest’ultimo che sembra in vantaggio su Martinez Quarta. Ci saranno poi Venuti a destra e Biraghi a sinistra per completare la difesa davanti a Dragowski.

A centrocampo vanno verso un posto da titolare Pulgar, in regia, e Bonaventura, con Castrovilli che dovrebbe vincere il ballottaggio con Maleh. Davanti non ci sono dubbi sulla presenza dal primo minuto di Nico Gonzalez e Vlahovic, con l’out di destra che invece dovrebbe essere presidiato da Callejon.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.