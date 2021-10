La probabile formazione della Fiorentina: Igor scalpita in difesa, in regia c’è Pulgar per una maglia da titolare. Nel tridente torna Gonzalez

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano si trova costretto a rimescolare alcune carte per l’importante sfida contro il Napoli in programma al ‘Franchi’.

In difesa, con Dragowski in porta, ci potrebbe essere Igor e non uno tra Martinez Quarta e Nastasic per fare coppia al centro con Milenkovic. Sulle corsie esterne vanno invece verso la conferma Odriozola e Biraghi. A centrocampo i dubbi sono molti di più: Castrovilli è ancora indisponibile, nel mezzo potrebbero quindi agire Bonaventura, Pulgar in regia, e Duncan, nonostante quest’ultimo non sia stato convocato dalla sua Nazionale per un presunto infortunio. Con il cileno in campo Torreira potrebbe in questo caso partire dalla panchina.

In attacco torna invece Gonzalez dalla squalifica per andare a comporre il tridente con Vlahovic e l’ex di turno Callejon.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.