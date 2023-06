La probabile formazione della Fiorentina: Italiano ha un’alternativa in meno a centrocampo. Dubbio al centro della difesa viola… con indizio

Fiorentina-West Ham, una finale che non ha bisogno di presentazioni. Nella finale di Conference League la Viola si gioca la gloria europea dopo oltre sei decenni, nonché la possibilità di tornare a vincere un trofeo a ventidue anni dall’ultima volta.

Per l’occasione, mister Vincenzo Italiano prova ad affidarsi alle sue certezze. Tra i pali c’è Terracciano, con Dodô e Biraghi a occuparsi delle fasce in difesa. Al centro, al fianco di Milenkovic, il ballottaggio è aperto tra Ranieri e Igor; un indizio può arrivare dalla rifinitura della vigilia svolta a Firenze, dove l’allenatore viola ha provato il numero 16 insieme al resto dei difensori. A centrocampo, ad affiancare Amrabat sarà Mandragora; Castrovilli non sarà della partita, vista la botta presa a Reggio Emilia. Bonaventura trequartista con Gonzalez e Ikoné esterni; davanti, l’eterno ballottaggio vede Jovic favorito su Cabral.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri/Igor, Biraghi (C); Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano.