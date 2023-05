La probabile formazione della Fiorentina: Italiano prepara il massiccio turnover, dubbi in attacco e sulla trequarti

La Fiorentina torna in campo questo pomeriggio contro l’Udinese, nella partita valevole per la 35esima giornata di Serie A. In vista della semifinale di ritorno in Conference League, Italiano prepara un massiccio turnover per far riposare molti dei giocatori che scenderanno in campo in Svizzera giovedì, ma rimangono diversi dubbi di formazione, soprattutto in attacco. Terracciano tra i pali, con Venuti che prenderà posto sulla destra, Milenkovic e Igor al centro della difesa, Terzic sulla sinistra. In mediana possibile coppia Amrabat-Duncan, con uno tra Castrovilli e Barak che prenderà posto al centro della trequarti viola. Ai sui lati si giocano il posto Saponara, Kouame e Brekalo, con l’ivoriano che però potrebbe giocare anche da prima punta. L’indiziato principale per il riferimento offensivo, però, rimane Jovic.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Amrabat, Duncan, Kouame (Brekalo), Barak/Castrovilli, Saponara, Jovic.