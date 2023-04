La probabile formazione della Fiorentina: Italiano pronto alle rotazioni con Terzic e Castrovilli dal 1′, davanti Jovic o Kouame. Brekalo…

La Fiorentina tornerà in campo quest’oggi contro il fanalino di coda di questa Serie A: la Sampdoria. La squadra di Stankovic, sempre più ultima in classifica, cerca punti per una salvezza semi impossibile, i viola provano a rincorrere una zona Europa ancora non ben definita.

Per farlo Italiano è pronto a fare qualche rotazione, in vista anche delle prossime settimane, dense di impegni decisivi. Terracciano in porta, con Dodo, Milenkovic e Quarta sulla linea difensiva, Terzic a sinistra per dare riposo a Biraghi. Occhio a una possibile chance per Ranieri. In mezzo Amrabat e Castrovilli, con Mandragora che rifiaterà. Davanti ancora Barak, con ai suoi lati Gonzalez e il possibile ritorno dal 1′ di Brekalo. Jovic potrebbe prendersi la maglia da titolare per far rifiatare Cabral, ma occhio anche alla possibilità Kouame prima punta.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Castrovilli; Gonzalez, Barak, Brekalo; Jovic (Kouame).