La probabile formazione della Fiorentina: Italiano risparmia i due diffidati? Davanti Cabral e Gonzalez per ripetere il successo dell’andata

Una sfida cruciale attende la Fiorentina di Vincenzo Italiano questa sera: superare il turno con la Cremonese per accedere alla finale di Coppa Italia 2023. Il tecnico viola manderà in campo il suo miglior undici, stando comunque attento ai giocatori diffidati che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare l’eventuale incontro di Roma. Vediamo nel dettaglio le probabili scelte dell’allenatore viola:

In porta ci sarà sicuramente Terracciano, con Dodo e Biraghi ad occupare le corsie laterali. In difesa, poi, dovremmo vedere Milenkovic e Igor, vista la diffida di Martinez Quarta. Discorso simile in mezzo al campo, dove Amrabat (diffidato) potrebbe lasciare il posto a Mandragora. Ai lati dell’ex Toro Barak e Castrovilli, data l’indisponibilità di Bonaventura. In attacco si dovrebbe rivedere Cabral dal 1′, insieme a Gonzalez e uno fra Ikoné e Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Barak, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Ikoné/Sottil. All. Italiano.