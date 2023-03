La probabile formazione della Fiorentina: Italiano si affida agli ex per sfidare il Milan. La scelta in attacco…

La Fiorentina è pronta a tornare in campo contro il Milan nell’anticipo del sabato sera della 25esima giornata di Serie A. Italiano studia le ultime mosse prima di scegliere l’undici titolare da schierare in campo.

In porta il solito Terracciano, ai suoi lati Dodo e Biraghi. Coppia centrale composta dal rientrante Milenkovic e da Igor. A centrocampo il solito Amrabat supportato da Mandragora e Bonaventura (uno degli ex) mezzali. Davanti la scelta ricadrà probabilmente ancora su Cabral, con ai suoi lati Nico Gonzalez e Saponara, altro ex della sfida.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Nico Gonzalez, Cabral, Saponara