La probabile formazione della Fiorentina: la fascia destra viola parla spagnolo, a centrocampo torna Duncan

Si avvicina sempre di più il grande match tra Juventus e Fiorentina. Mister Vincenzo Italiano, ancora orfano di pedine importanti come Dragowski, Pulgar e Nico Gonzalez (oltre a Kokorin) si affiderà ancora al 4-3-3 per provare a portare via punti importanti dallo Juventus Stadium. Probabile formazione che vede Terracciano tra i pali, l’assodata coppia Milenkovic-Martinez Quarta davanti e lui, a destra torna Odriozola al posto di Venuti mentre a sinistra ci sarà Biraghi. In assenza di Pulgar la regia sarà ancora affidata a Torreira, supportato da Bonaventura e Duncan che agiranno come mezzali. Trio d’attacco composto dal solito Vlahovic con a sinistra Saponara, mentre a destra Callejon è in vantaggio su Sottil.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.