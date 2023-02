La probabile formazione della Fiorentina: Milenkovic recupera ma per la panchina. Cabral vuole imporsi su Jovic, si rivede Kouame?

Tanti ballottaggi per tanta disponibilità, quella di cui dispone Vincenzo Italiano per poter scegliere i propri uomini da mandare in campionato a Verona alle 18,30. A partire da Milenkovic che è stato convocato ma era uscito acciaccato dal match con l’Empoli e che resta dunque incerto; c’è poi la questione centrocampo dove Barak potrebbe far riposare Bonaventura, che però con l’Empoli aveva giocato solo nel finale. E infine l’attacco, con Sottil e Brekalo ancora indietro, Ikoné fuori giri e un Saponara un po’ spremuto: per questo potrebbe rivedersi Kouame mentre il ballottaggio dei centravanti vorrebbe un Cabral in vantaggio, visti i tanti gol consecutivi. Questo il probabile undici:

Terracciano, Dodo, Quarta (Milenkovic), Igor, Biraghi, Mandragora, Amrabat, Bonaventura (Barak), Gonzalez, Cabral, Kouame.