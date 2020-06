La probabile formazione della Fiorentina: non è ancora tempo per Ribery, davanti spazio a Chiesa e Vlahovic. Pulgar torna in cabina di regia

Più di tre mesi dopo la partita contro l’Udinese, la Fiorentina torna in campo per il campionato di Serie A. La sfida tra le mura amiche del Franchi, oggi alle ore 19.30, è contro il Brescia fanalino di coda della classifica. L’intenzione di Iachini è quella di ripartire da dove era rimasto, quantomeno dal punto di vista del modulo che sarà il consueto 3-5-2. Davanti a Dragowski agiranno Milenkovic, Pezzella e Caceres, mentre le corsie esterne saranno occupate da Lirola a destra e Dalbert a sinistra. Il terzetto di centrocampo sarà formato da Pulgar, che recupera il suo posto in cabina di regia, Duncan e Castrovilli. Non partirà dal primo minuto Ribery, considerato ancora non totalmente pronto dal tecnico. Spazio allora alla coppia d’attacco formata da Chiesa e Vlahovic, con il solito Cutrone che scalpita in panchina.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Beppe Iachini