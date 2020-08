La probabile formazione della Fiorentina: occasione per Sottil. Badelj e Duncan in rampa di lancio

Per l’ultima gara di campionato a Ferrara contro la SPAL il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, nonostante il recupero di Dragowski e Benassi tornati tra i convocati, dovrà fare a meno di varie pedine come gli infortunati Ribery e Castrovilli e lo squilificato Ghezzal. In porta ci sarà comunque Terracciano, e davanti a lui la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulle fasce pronti Lirola e Dalbert, a centrocampo agiranno Duncan e Badelj. Nel tridente d’attacco con Chiesa potrebbe esserci un’opportunità da titolare per Sottil e Kouame. In tal caso Cutrone e Vlahovic potrebbero subentrare a gara in corso.

Probabile formazione Fiorentina (3-4-3) – Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Dalbert; Chiesa, Kouame, Sottil.