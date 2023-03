La probabile formazione della Fiorentina: per un Terracciano recuperato c’è un Ranieri pronto al sacrificio. Davanti conferma per il tridente di Cremona

Questo pomeriggio, alle 18:45, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo per il secondo round degli ottavi di finale di Uefa Conference League contro il Sivasspor. Per proteggere l’1-0 dell’andata, il tecnico viola si affiderà ai suoi migliori giocatori, a partire proprio dalla porta, dove dovrebbe esserci il ritorno fra i pali di Terracciano. Difesa poi composta da Dodo, Igor (in vantaggio su Martinez Quarta), Milenkovic ed infine Ranieri, che dovrà giocare da terzino vista la pesante doppia assenza di Biraghi e Terzic. A centrocampo, Amrabat verrà aiutato da Bonaventura e Mandragora; pronto a subentrare Barak. Davanti ecco il tridente: Cabral più di Jovic che arriverà soltanto oggi in Turchia, ai suoi lati Ikoné e Gonzalez.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Ranieri, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.