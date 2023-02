La probabile formazione della Fiorentina: prima da titolare per Sirigu? Dodo si riprende la fascia destra e spazio a Cabral davanti

La Fiorentina si prepara alla sfida di questa sera contro il Braga, valevole per il ritorno del round di playoff di Conference League. Vincenzo Italiano si affiderà al classico 4-3-3 con qualche possibile variazione rispetto agli uomini visti in campo domenica contro l’Empoli. Out Milenkovic per fastidi muscolari.

Nonostante il lutto che lo ha colpito nelle ultime ore, Salvatore Sirigu potrebbe partire dal 1′, per quella che sarebbe la sua prima presenza da quando è arrivato a Firenze. In difesa torna Dodo, complice la squalifica di Venuti, e insieme a lui dovrebbero rivedersi Igor e Ranieri; Biraghi è pronto a riprendersi le due fasce (quella da capitano e la sua di competenza). A centrocampo, potrebbe riposare Amrabat, con Mandragora pronto a giostrare la regia di Italiano. Ai suoi lati Bonaventura e uno fra Duncan e Bianco, con il primo favorito sul classe 2002. In attacco Gonzalez e Ikoné reggeranno il reparto insieme a Cabral, lasciando riprendere fiato a Jovic.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Ranieri, Igor, Biraghi; Mandragora, Bonaventura, Duncan/Bianco; Ikonè, Cabral, Gonzalez. All.Italiano.