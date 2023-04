La probabile formazione della Fiorentina: riposa Cabral, Kouame in vantaggio su Jovic. Mandragora al posto di Amrabat

Alle 14.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro lo Spezia, per provare a proseguire la striscia di risultati utili anche in campionato. In porta confermatissimo Terracciano, davanti a lui Milenkovic e Igor e sugli esterni Dodò e Biraghi, ma attenzione alla candidatura di Terzic al posto di uno dei due.

In mediana, vista la squalifica di Amrabat, agirà Mandragora affiancato da Castrovilli e Barak, mentre in attacco potrebbe esserci un turno di riposo per Cabral. Al suo posto Kouame sembra in vantaggio su Jovic, con gli esterni che saranno Nico Gonzalez a destra e uno tra Saponara e Sottil a sinistra.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi/Terzic; Mandragora, Castrovilli; Nico Gonzalez, Barak, Saponara/Sottil; Kouame/Jovic. All. Vincenzo Italiano