La probabile formazione della Fiorentina: scalpitano Ikone e Bonaventura, ballottaggio in difesa. Saponara prova a mettere la freccia su Gonzalez

Dopo la sosta per le Nazionali arriva un’aprile fitto di impegni per la Fiorentina tra campionato, Coppa Italia e Europa. I viola torneranno infatti in campo oggi alle 18 per la 28° giornata di Serie A allo stadio ‘Meazza’ per sfidare l‘Inter. Il tecnico dei gigliati Vincenzo Italiano sembra intenzionato a riproporre il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. In porta ci sarà Terracciano, mentre al centro della difesa agiranno Milenkovic e Igor, nonostante siano entrambi in ballottaggio con Martinez Quarta. Ai lati pronti Dodô e Biraghi, mentre a centrocampo va a ricomporsi la coppia formata da Amrabat e Mandragora. Sulla trequarti ci saranno con tutta probabilità Ikone, Bonaventura e uno tra Saponara e Gonzalez, tornato ieri dal ritiro con l’Argentina, a supporto dell’unica punta Cabral.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Saponara; Cabral.