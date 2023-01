La probabile formazione della Fiorentina: scelte obbligate per Italiano. Nuova chance per Jovic, Nico Gonzalez solo a gara in corso

Questa sera alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Torino, nella gara valida per l’ultimo turno di andata del campionato di Serie A. Scelte obbligate in difesa per Italiano considerando la squalifica di Dodò e i problemi fisici di Martinez Quarta. Spazio dunque, davanti a Terracciano, a Venuti e Biraghi sugli esterni con Milenkovic e Igor al centro.

In cabina di regia Amrabat e Duncan sono candidati a partire ancora dall’inizio, visto che Mandragora tornerà a disposizione solo per la panchina. Bonaventura favorito su Barak per il ruolo di trequartista, con ai suoi lati Ikonè (ballottaggio con Saponara) e Kouame con Jovic prima punta. Pronto a subentrare dalla panchina Nico Gonzalez.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Kouame; Jovic. All. Vincenzo Italiano