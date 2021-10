La probabile formazione della Fiorentina: sulla destra torna Odriozola, davanti a lui è lotta Callejon-Sottil

Si avvicina sempre di più la partita tra Fiorentina e Spezia in programma questo pomeriggio alle 15.00 allo Stadio Artemio Franchi. Vincenzo Italiano, alla prima da ex contro i liguri, deve fare i conti con l’indisponibilità di Dragowski, Pulgar, Kokorin e Nico Gonzalez. In porta ci sarà dunque Terracciano. In difesa sulla destra torna Odriozola dal primo minuto, centrale sempre Milenkovic con Quarta o Nastasic al suo fianco. Fascia sinistra affidata ancora una volta a capitan Biraghi. Torreira rimane in cabina di regia, mentre come mezzala torna Bonaventura. Per l’altro posto a centrocampo è ballottaggio tra Castrovilli e Duncan con quest’ultimo in vantaggio. In attacco il solito Vlahovic come punta centrale e al suo lato sinistro con tutta probabilità agirà Saponara. L’ultimo dubbio che attanaglia Italiano è l’esterno destro: Callejon o Sottil? Il giovane attaccante viola sembrerebbe in svantaggio sullo spagnolo, nonostante sia reduce da prestazioni non eccellenti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta/Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon (Sottil), Vlahovic, Saponara.