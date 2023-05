La probabile formazione della Fiorentina: Terracciano para la febbre e punta ad esserci; un solo ballottaggio in difesa. Italiano ritrova il suo bomber?

Appuntamento con la storia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questa sera, alle ore 21:00, la formazione svizzera del Basilea arriverà al Franchi per l’andata delle semifinali di Uefa Conference League. Il tecnico viola dovrebbe poter contare su Pietro Terracciano, alle prese con qualche linea di febbre nelle scorse ore, ma che non dovrebbero renderlo indisponibile per il match. In difesa ci saranno poi Dodo e Biraghi, insieme a Martinez Quarta e uno fra Igor e Ranieri. Amrabat si occuperà della regia oltre a Mandragora. Davanti a loro agirà Bonaventura, insieme a Ikoné e Gonzalez. In attacco Arthur Cabral, a meno di ricadute dell’ultim’ora (con uno Jovic comunque prontissimo).

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, M.Quarta, Igor/Ranieri, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Cabral. All. Italiano.