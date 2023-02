La probabile formazione della Fiorentina: Terzic favorito sulla sinistra, torna Barak. Dopo l’exploit di Braga, in attacco…

Dopo la bella vittoria in Portogallo contro il Braga, la Fiorentina è pronta a tornare in campo in campionato al Franchi contro l’Empoli. Italiano studia la formazione da lanciare dal 1′ contro i cugini toscani, per cercare una vittoria che sarebbe fondamentale per raddrizzare la classifica. In porta il solito Terracciano, con Dodo sulla destra, Igor al centro in coppia con uno tra Milenkovic (che potrebbe riposare) e Quarta. Sulla sinistra avanti Terzic su Biraghi. A centrocampo conferme per Amrabat e Mandragora, con Barak favorito su Bonaventura. Davanti Nico Gonzalez e Ikone dall’inizio con l’opzione Kouamé. Davanti è ballottaggio aperto tra Jovic e Cabral dopo l’exploit di Braga. Favorito il serbo.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic (Quarta), Igor, Terzic, Mandragora, Amrabat, Barak, Nico Gonzalez, Jovic, Ikoné.