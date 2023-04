La probabile formazione della Fiorentina: torna Amrabat al centro del campo, dubbi in attacco per Italiano

La Fiorentina torna in campo dopo il passaggio del turno in Conference League, e lo fa contro il Monza in campionato all’U -Power Stadium. Ancora qualche dubbio di formazione per Italiano, che dovrà gestire le energie in vista anche del ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese. In porta sempre Pietro Terracciano; davanti a sé c’è Biraghi sulla sinistra, con Igor e Quarta centrali, mentre Dodo torna titolare dopo lo stop in Conference. A centrocampo torna Amrabat dopo i problemi alla schiena, con probabile turno di riposo per Mandragora. Al suo posto potrebbe giocare Castrovilli. Davanti a loro posto sicuro per Barak dopo l’infortunio di Bonaventura, ai suoi lati dubbi per le ali, con Italiano che potrebbe dare spazio anche a Saponara o Kouame, mentre Nico ancora una volta dal 1′. Davanti c’è Cabral.

Probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Saponara/Kouame, Barak, Gonzalez; Cabral.