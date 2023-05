La probabile formazione della Fiorentina: torna Amrabat in mediana, Jovic davanti. Diversi dubbi sugli esterni

La Fiorentina torna in campo al Maradona contro il Napoli campione d’Italia, per la 34esima giornata di Serie A. Italiano deve scegliere gli undici titolari pensando anche alla prossima sfida contro il Basilea in Conference League. Non saranno a disposizione Quarta (squalificato) e Cabral (a riposo dopo una botta ricevuta in allenamento). In porta ci sarà Terracciano, novità in difesa dove a destra potrebbe esserci Venuti per dare riposo a Dodo, Milenkovic e Ranieri centrali, Biraghi a sinistra. In mediana torna la coppia Amrabat-Mandragora, mentre davanti a loro potrebbe rientrare dal 1′ Bonaventura (o Castrovilli) con ai suoi lati Sottil e Ikoné, ma le opzioni sugli esterni sono molte. Davanti occasione per Jovic con l’assenza di Cabral.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Sottil; Jovic.