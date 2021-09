La probabile formazione della Fiorentina: torna Gonzalez dal 1′, c’è anche Quarta

La Fiorentina torna in campo in trasferta quest’oggi alle 15.00 dopo la splendida vittoria di sabato scorso a Bergamo. Sette giorni dopo, mister Italiano e i viola affronteranno il Genoa in terra ligure. Tra i pali dovrebbe tornare Dragowski, linea di difesa a quattro con Odriozola e Biraghi larghi e al centro Milenkovic in coppia con Quarta, leggermente in vantaggio su Igor.

Conferme a centrocampo con Torreira a fare da metronomo e Castrovilli-Bonaventura pronti ad inventare. Davanti torna il trio Callejon-Vlahovic-Gonzalez.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Castrovilli, Calllejon, Vlahovic, Gonzalez.