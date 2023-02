La probabile formazione della Fiorentina: torna Quarta in difesa, dubbio a centrocampo per Italiano. Fiducia a Jovic

La Fiorentina tornerà in campo questa sera alle 18:00 al Franchi contro il Bologna, per la 21esima giornata di Serie A. Italiano studia la formazione per sfidare i felsinei e le idee sembrano essere piuttosto chiare: Terracciano in porta, con Biraghi, Milenkovic, Quarta e Dodo in difesa. Per quanto riguarda la fascia destra attenzione al possibile turno di riposo per il brasiliano a vantaggio di Venuti. A centrocampo parte dalla panchina Amrabat, con Mandragora che si posiziona in regia. Ai suoi lati Bonaventura e uno tra Barak e Duncan. Davanti c’è Jovic, con Saponara e Nico Gonzalez ai suoi lati.

Probabile formazione Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Quarta, Dodo; Mandragora, Bonaventura, Barak/Duncan; Gonzalez, Jovic, Saponara