La probabile formazione della Fiorentina: tornano Igor e Biraghi, Castrovilli insidia Mandragora. Dubbio in attacco per Italiano

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina in campionato, che oggi scenderà in campo contro il Lecce al Franchi. Italiano prepara la formazione per l’ultima partita di campionato prima della sosta e con tutta probabilità in campo ci saranno: Terracciano in porta, Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa, mediana composta da Amrabat e uno tra Mandragora e Castrovilli, trequarti con Gonzalez, Barak e Saponara, davanti ancora Cabral, anche se Jovic insidia la maglia da titolare del brasiliano. Tre punti che potrebbero essere fondamentali per continuare la striscia di vittorie e guadagnare ancora terreno sulla zona Europa.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Igor, Milenkovic, Biraghi, Mandragora/Castrovilli, Amrabat, Gonzalez, Barak, Saponara, Cabral