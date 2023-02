La probabile formazione della Fiorentina: tornano Igor e Jovic, in attacco Kouame favorito per affiancare il serbo e Nico Gonzalez

Alle 19.45 la Fiorentina scenderà in campo al Municipal di Braga per l’andata dei play off di Conference League. Vincenzo Italiano punterà sulla miglior formazione possibile con Terracciano in porta, davanti a lui una linea difensiva composta da Dodò, Milenkovic, Igor e Biraghi.

A centrocampo non mancherà Amrabat, affiancato da Bonaventura e Mandragora. In attacco invece sarà di nuovo il turno di Jovic, supportato da Nico Gonzalez e Kouame.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Kouame, Jovic. All. Vincenzo Italiano