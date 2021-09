La probabile formazione della Fiorentina: tre dubbi da risolvere per Italiano

A distanza di settantadue ore dalla trasferta di Genova, la Fiorentina è pronta a tornare in campo. Al Franchi arriva l’Inter di Simone Inzaghi, che in classifica ha un punto in più rispetto alla squadra gigliata. Sicuramente assenti gli acciaccati Venuti, Castrovilli e Pulgar, mentre Nico Gonzalez ha recuperato dal problema accusato a Marassi ed è stato convocato da mister Italiano.

Nell’ormai consueto 4-3-3, davanti a Dragowski sono certi di un posto Odriozola, Milenkovic e Biraghi: la quarta ed ultima maglia se la giocheranno Quarta e Igor, con Nastasic destinato alla panchina. A centrocampo torna dal 1′ Torreira, mentre le due mezzali saranno Bonaventura e Duncan: da non sottovalutare, vista la fisicità dell’avversario, la possibilità di vedere Amrabat titolare. In attacco l’unica certezza è rappresentata da Vlahovic. Se dovesse aver recuperato, sulla sinistra ci sarà Gonzalez: in caso di forfait, è pronto Saponara. Sulla destra c’è Callejon in pole position, con Sottil che scalpita ma al momento è in svantaggio rispetto allo spagnolo.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor/Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon/Sottil, Vlahovic, Gonzalez/Saponara.