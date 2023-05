La probabile formazione della Fiorentina: un piccolo ballottaggio in difesa e uno più grande in attacco? Tornano Amrabat e Cabral

La Fiorentina è oggi chiamata a ribaltare il risultato della sfida di andata persa per 2-1 contro il Basilea. Alle ore 21:00 scenderà in campo al Sankt Jacob Park per provare a raggiungere la finale di Uefa Conference League. Vincenzo Italiano, per questo motivo, è pronto a schierare l’once de gala come lo chiamano dalle parti di Madrid, la miglior formazione possibile per superare gli elvetici.

Terracciano si riprenderà i pali, così come Dodo la fascia destra. Conferme per Biraghi e Milenkovic, mentre Igor e Martinez Quarta finiscono in ballottaggio, col brasiliano favorito. In mediana rivedremo Amrabat, accanto a lui Mandragora; poco più avanzato Bonaventura (squalificato in campionato). Davanti spazio a Cabral riposato e a Nico Gonzalez. Dubbio sul terzo elemento del tridente: Ikoné o Brekalo? Il francese potrebbe vincere questa contesa. Di seguito il probabile 11:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor/M. Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné/Brekalo, Bonaventura, Gonzalez, Cabral. All. Italiano.