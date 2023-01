La probabile formazione della Lazio: Sarri, orfano di Immobile, è pronto a riproporre un trio ormai non più inedito d’attacco

Sarri studia le ultime mosse in vista del ritorno in campo i campionato contro la Fiorentina. L’allenatore biancoceleste dovrà ancora fare a meno di Immobile, convocato ma ancora in parte acciaccato per un problema fisico. Davanti, dunque, ancora il tridente formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo il trio Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Davanti a Provedel, invece, Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.