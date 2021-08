La probabile formazione della Roma: Zaniolo verso la panchina, titolare l’altro ex viola Veretout. Shomurodov in vantaggio su Abraham

Quello contro la Fiorentina sarà un banco di prova importante anche per la Roma, all’esordio in campionato sotto la guida di Mourinho. Per fronteggiare i viola il tecnico portoghese punterà sul connazionale Rui Patricio tra i pali, con davanti a lui una linea a quattro formata da Karsdorp, Ibanez, Mancini e Vina.

A centrocampo spazio al campione d’Europa Cristante e all’ex viola Veretout, che agiranno in mediana. Pellegrini, Mkhitaryan ed El Shaarawy comporranno invece il terzetto alle spalle dell’unica punta Shomurodov, favorito sul neo-arrivato dal Chelsea Abraham.

La probabile formazione della Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Cristante, Veretout; Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.