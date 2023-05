La probabile formazione della Salernitana: davanti Dia toglie spazio a Piątek. Pesante l’assenza di un altro ex Fiorentina… in panchina

La Fiorentina, oggi, dovrà fare i conti con un avversario spinoso come la Salernitana, imbattuta da nove gare e in piena corsa per la lotta salvezza. L’allenatore dei campani ed ex viola Paulo Sousa, però, ha rimediato un’espulsione a Napoli e non siederà in panchina: al suo posto, ci sarà il vice Víctor Sánchez Lladò.

Nessun dubbio tra i pali, dove è confermato il totem Guillermo Ochoa. Difesa a tre con Gyomber, Lovato e Pirola. I quinti sulle fasce saranno Mazzocchi e Bradaric, mentre a centrocampo Coulibaly, Kastanos, Bohinen e Vilhena si giocano tre posti. Il duo d’attacco, con ogni probabilità, sarà composto da Boulaye Dia e Botheim; difficile che parta titolare l’ex Fiorentina Piątek, uno dei ben cinque diffidati in casa granata.

La PROBABILE FORMAZIONE della Salernitana (3-5-2): Ochoa; Gyomber, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Kastanos, Bohinen/Vilhena, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.