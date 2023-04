La probabile formazione della Sampdoria: per Stankovic dubbi sul viola Sabiri per l’attacco

La Sampdoria tornerà in campo contro la Fiorentina da ultima in classifica, alla ricerca di punti vitali per la lotta salvezza. Per farlo, Stankovic si affida a Ravaglia in porta, Gunter, Murillo e Amione in difesa. Il centrocampo sarà formato da Winks, Rincon e Augello, mentre sulla trequarti agirà uno tra Leris e Sabiri, mentre davanti Gabbiadini e Lammers.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris, Gabbiadini; Lammers.