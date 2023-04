La probabile formazione dell’Atalanta: Gasperini va con la coppia offensiva pesante ma gli mancano tre pezzi grossi

Non saranno assenze da poco quelle tra fila atalantine stasera al ‘Franchi’: una su tutte quella di Lookman, capocannoniere dei nerazzurri ma non ci saranno neanche Pasalic e Koopmeiners. Per Gasperini dunque attacco obbligato con le due torri Hoylund e Zapata, a centrocampo invece la coppia Ederson-De Roon, questo il probabile undici:

Musso, Toloi, Scalvini, Djimsiti (Okoli), Zappacosta, Ederson, De Roon, Maehle, Boga, Hojlund, Zapata.