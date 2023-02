La probabile formazione dell’Empoli: Zanetti senza Parisi, ballottaggio in difesa. Tutto confermato in attacco

L’Empoli di Zanetti si prepara a tornare in campo contro la Fiorentina per il 23esimo turno di Serie A. Gli azzurri dovranno fare a meno di un giocatore importante come Parisi, squalificato. Al suo posto Cacace, mentre sulla fascia opposta è ballottaggio Ebuehi/Stojanovic. Tutto confermato nelle altre zone di campo, soprattutto in attacco dove Baldanzi supporterà la coppia Caputo-Cambiaghi.

La probabile formazione dell’Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi