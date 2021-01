La probabile formazione dell’Inter: Conte fa turnover in vista della Juventus e tiene fuori tre big. A centrocampo si rivede Eriksen

Alle ore 15 la Fiorentina riceverà al Franchi l’Inter per gli Ottavi di finale di Coppa Italia.

Antonio Conte prepara un po’ di turnover dal momento che domenica affronterà la Juventus in un match cruciale per la corsa Scudetto. Rotazione che non riguarderà però il portiere, visto che in porta ci sarà il solito Handanovic. Davanti a lui una difesa a tre formata Skriniar, Ranocchia e Kolarov.

La grande novità la troviamo a centrocampo e riguarda Eriksen, che nonostante abbia le valigie in mano partirà dal primo minuto. Insieme a lui Sensi e uno tra Vidal e Gagliardini con il cileno attualmente in vantaggio. Sulle corsie esterne spazio a Young a destra e Perisic a sinistra, mentre il tandem offensivo sarà formato da Lautaro Martinez e Sanchez.

Turno di riposo dunque per diversi big, in particolare Barella, Hakimi e Lukaku che tanto avevano fatto bene nelle ultime apparizioni tra gol e assist.

La probabile formazione dell’INTER: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Ashley Young, Vidal, Eriksen, Sensi, Perisic; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte