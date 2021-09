La probabile formazione dell’Inter: fiducia al tandem Dzeko-Martinez. Un solo dubbio per Inzaghi

L’Inter si presenta alla sfida contro la Fiorentina forte dei suoi dieci punti in classifica, frutto delle vittorie contro Genoa, Hellas Verona e Bologna e del pareggio contro la Sampdoria. Pochi i dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che deve rinunciare soltanto a Correa, Sensi e Vidal.

Confermatissimo il 3-5-2: tra i pali Handanovic, davanti al capitano nerazzurro il consueto terzetto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Sulla destra l’unico ballottaggio: Darmian è in vantaggio su Dumfries, ma non è da escludere un sorpasso nelle ultime ore. A sinistra Perisic si riprende una maglia da titolare ai danni di Dimarco, mentre in mediana ci saranno Brozovic, Barella e Calhanoglu. In attacco fiducia al tandem Dzeko–Martinez, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez.