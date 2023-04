La probabile formazione dell’Inter: Inzaghi fa la conta degli assenti. Duello per una maglia in attacco tutto argentino

Per la gara contro la Fiorentina il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi deve fare i conti con gli infortuni di Skriniar, Calhanoglu e Dimarco. Tra i pali ci sarà Onana, e in difesa il terzetto composto da Darmian, De Vrij, Acerbi, con il secondo in ballottaggio con il recuperato Bastoni. Sulle corsie esterne pronti Dumfries e Gosens, mentre a centrocampo agiranno Barella, Brozovic e Mkhitarian. In attacco ci saranno Lukaku e uno tra Correa e il connazionale Lautaro Martinez, tornato soltanto giovedì dal ritiro con la Nazionale argentina.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.