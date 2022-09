La probabile formazione dell’RFS Riga: Morozs usa lo stesso modulo di Italiano e in attacco si affida a Deocleciano

Alle ore 18.45 ci sarà il calcio d’inizio di Fiorentina–RFS Riga. Un evento importante per la Fiorentina, che torna in Europa dopo tanti anni, e storico per la squadra lettone all’esordio in una competizione europea. Questa la probabile formazione del Riga, che dovrebbe disporsi con un modulo a specchio rispetto all’undici di Vincenzo Italiano:

La probabile formazione dell’RFS Riga (4-3-3): Ceriauskas; Vlalukin, Maksimenko, Dubra, Mares; Jatta, Panic, Zaleiko; Deocleciano, Simkovic, Bill. All. Morozs