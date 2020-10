La probabile formazione dell’Udinese: Gotti si affida all’obiettivo di lunga data della Fiorentina, mentre un altro è pronto subentrare

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti si prepara ad affrontare la Fiorentina al ‘Franchi’ con le idee di formazione molto chiare. Tra i pali, data l’indisponibilità di Musso, ci sarà Nicolas, e davanti a lui la difesa a tre formata da Rodrigo Becao, l’ex viola De Maio e Samir. Sulle fasce agiranno Molina e Ouwejan, mentre a centrocampo agirà un’obiettivo di lunga data dei gigliati sul mercato, ovvero De Paul, accompagnato da Arslan e Pereyra. In attacco il duo offensivo sarà composto da Lasagna e Okaka, mentre Deulofeu, altro giocatore cercato dalla Fiorentina nella scorsa sessione di calciomercato, andrà inizialmente in panchina per subentrare a gara in corso.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.