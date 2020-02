La probabile formazione dell’Udinese: ok De Paul, c’è un ballottaggio in attacco

L’Udinese arriva all’appuntamento contro la Fiorentina in cerca di una vittoria che manca da inizio gennaio. La squadra di Gotti infatti, ha collezionato tre sconfitte (Milan, Parma e Inter) e tre pareggi (Brescia, Verona e Udinese) nelle ultime sei partite. Risultati che l’hanno fatta precipitare in classifica: il Genoa, attualmente terzultimo, è dietro soltanto di 5 punti. Il tecnico dei friulani Luca Gotti pensa a confermare il rodato 3-5-2 per la partita contro la Viola. Davanti a Musso, autore di un’ottima stagione fin’ora, ci saranno Rodrigo Becao, Troost-Ekong e Nuytinck. Pochi dubbi anche a centrocampo: sulla destra fiducia a Stryger Larsen, mentre a sinistra Sema dovrebbe recuperare dal problema al ginocchio (se non ce la facesse è pronto Zeegelar). In mediana c’è Mandragora: ai suoi lati De Paul e Fofana. In attacco Okaka è certo di una maglia da titolare: al suo fianco uno tra Lasagna e Nestorovski, con il primo leggermente in vantaggio.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna/Nestorovski.