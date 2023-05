La probabile formazione dell’Udinese: Sottil deve fare i conti con un attacco dimezzato, un dubbio in mezzo

L’Udinese di Sottil si prepara alla trasferta di Firenze dovendo fare i conti con diverse defezioni, soprattutto in attacco, dove non ci saranno Beto e Success. A guidare il reparto offensivo sarà dunque Nestorovski, supportato da Pereyra. Partendo dalla porta invece Silvestri, con Becao, Bijol e Nehuen Perez in difesa. Ok Udogie e Ebosele esterni, mentre al centro Samardzic, Walace e Lovric, con Thauvin pronto a rubare una maglia da titolare.

La probabile formazione dell’Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Nestorovski.