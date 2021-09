La promessa, l’accordo di massima e ora la firma: Il talento che la Fiorentina ha creato, innaffiato e fatto sbocciare e il valore che Commisso fa bene a non voler perdere

La firma arriverà, la promessa c’è stata, l’accordo di massima anche. Dusan Vlahovic rinnoverà con la Fiorentina, perché non avrebbe senso il contrario.

Dopo aver rifiutato offerte importanti, dopo aver dichiarato amore ai viola, l’esito sembrerebbe ovvio a questo punto. Magari con clausola rescissoria, magari con la promessa di guardare che cosa possa accadere più avanti. Ma anche con qualche ‘certezza’ in più, contrattualmente parlando, per entrambe le parti. Entro la sosta di Natale, ma la speranza è anche prima, dovrebbe arrivare questa famosa fumata bianca.

Intanto lui, a Bergamo, ci sarà. Tornerà in tempo dalla nazionale e Italiano potrà, per fortuna, contare su di lui. Il leader in campo di questa squadra. Cresciuto in tutto, non soltanto in termini di gol. Cattiveria, fame, carisma. E poi controllo palla, visione di gioco, muscoli, colpo di testa. Non c’è qualcosa che Dusan non abbia migliorato da un anno a questa parte. Ma non c’è nemmeno qualcosa che non pensa possa migliorare ancora. Chi ci parla tutti i giorni, lo paragona ad Ibrahimovic. Per la cura dei particolari, del proprio fisico, per il desiderio ogni giorno di crescere in qualcosa. Se pensiamo all’età che ha, fa spavento, in positivo tutto questo. Però, visto che i gol contano, Dusan ha già scelto l’obiettivo: migliorare lo score e le ventuno reti realizzate la scorsa stagione. E, magari, con tutti questi gol avvicinare più possibile la Fiorentina all’Europa. Perché, inutile nasconderselo, se la squadra viola dovesse riuscire nell’impresa (che oggi non può essere considerata un obiettivo) di raggiungere la Conference League (o meglio ancora l’Europa League) allora anche la permanenza di Dusan e di altri calciatori potrebbe diventare meno difficile. Ma questi sono discorsi che vanno troppo in là nel tempo.

Ormai il calcio va vissuto anno per anno, stagione per stagione. Decidono i giocatori, anzi i procuratori. Decidono i ‘cartelli’ non più le società. Tutto meno bello, ma raccontiamo quello che vediamo, cioè questo. Non esistono più progetti, disegni, missioni. E allora, forse, sarebbe giusto cominciare a pensare che tutti i giocatori siano in prestito per un anno. Ogni discorso, ogni ragionamento, sarebbe più semplice e ci farebbe arrabbiare meno. Sia che abbiano i contratti che non li abbiano, tanto cambia ormai davvero poco. E allora, anche il rinnovo di Vlahovic, in questo momento ci interessa meno rispetto alle sue prestazioni, ai suoi gol. Interessa forse più a Rocco Commisso, per non perdere del valore, che la Fiorentina ha creato, innaffiato e fatto sbocciare.